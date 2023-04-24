國際傳真社（Interfax）今天引述俄羅斯太平洋艦隊新聞處的消息指出，俄羅斯反潛驅逐艦「崔布茲上將號」 將在日本海進行涉及模擬敵方目標的演習。
路透社引用國際傳真社的報導指出，俄軍無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）將在日本海依艦隊作戰訓練計劃進行反潛演習。
在這項演習中，「崔布茲上將號」的組員將與海軍直升機合作，搜索模擬的敵方潛艇，並使用魚雷進行戰鬥演訓。
「崔布茲上將號」於1983年下水，目前於俄羅斯太平洋艦隊服役。
國際傳真社（Interfax）今天引述俄羅斯太平洋艦隊新聞處的消息指出，俄羅斯反潛驅逐艦「崔布茲上將號」 將在日本海進行涉及模擬敵方目標的演習。
路透社引用國際傳真社的報導指出，俄軍無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）將在日本海依艦隊作戰訓練計劃進行反潛演習。
在這項演習中，「崔布茲上將號」的組員將與海軍直升機合作，搜索模擬的敵方潛艇，並使用魚雷進行戰鬥演訓。
「崔布茲上將號」於1983年下水，目前於俄羅斯太平洋艦隊服役。
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