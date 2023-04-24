新北市長侯友宜（中）24日出席「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」，見證桃園市副市長邱俊賓（右起）、新北市副市長朱惕之、台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳簽署合作協議。侯友宜會後受訪表示，國家要永續發展，最重要是國家一定要安全、人民安心、社會安定，「沒有安全就沒有一切」，和平、安定才可以永續繁榮走下去，守護中華民國是他的工作與責任，他願全力以赴。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜昨參加「北台區域發展推動委員會」與八縣市首長合體，今再參加基北北桃公共運輸合作論壇，被認為已準備好徵召。對於立院藍營黨團呼籲黨主席朱立倫體察民意盡速徵召侯，侯友宜今天表示，黨有黨的規畫與節奏，要給予尊重。

侯友宜說，昨日北台八線是合作平台今年剛好輪到新北主辦，活動籌畫許久，而今日基北北桃運輸合作，也是由新北主辦把四個市串起來，讓公共運輸更節能減碳、符合人民需求，都是平常規畫好的事情。

昨苗栗縣長鍾東錦沒出席北台八縣市活動，侯友宜說，鍾縣長認真負責努力在做事，苗栗縣政府團隊都有一起參與這次北台八縣市青年議題討論，還有幾個跟苗栗縣有關的合作平台議題，苗栗縣都積極參與，希望北台八縣市大家同心齊力，讓北台永續發展。

侯昨日在臉書悼念藝術大師朱銘時，用了朱銘作品《同心協力》，他今天表示，朱銘大師不僅在國家藝術文化貢獻， 更願意在國家碰上困難時用藝術代表作品象徵同心齊力面對任何挑戰，讓他非常感念。

侯友宜說，尤其朱銘美術館設在新北金山，他也常常有機會到美術館跟基金會一起合作在地創生，不僅延續藝術文化，也帶動觀光休閒產業照顧偏鄉市民朋友，昨天聽到不幸消息他非常難過，期待一代大師能夠一路好走。

相較同黨對手頻頻南下，侯友宜說，大家面對愛國都願意盡一份心力，唯有同心齊力，不分你我、不分族群、更不分任何黨派，我們國家才能夠安全。

傳出藍營要變更新北市議會議程，侯友宜今天表示，他的行程大概都是每天規畫好的，最重要議會的事情要尊重程序委員安排，市府理當配合。