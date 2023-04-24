搶母親節孝親商機，路易莎咖啡即日起至5月14日推出母親節限定蛋糕，將熱賣款「傾橙熱戀慕斯蛋糕」推出6吋整模蛋糕，原價560元打9折特價504元，擁有熱帶水果柑橘的清香，內餡含有果肉，加上淡淡的白巧克力，還有口感輕盈細緻的慕斯，香甜輕柔不膩口。

路易莎咖啡集團旗下泰國料理「初泰PIKUL」同步於母親節檔期加碼推出新品「泰式風味 烤雞三吃饗宴」，即日起套餐價2,788元、單點全雞三吃料理1,388元，平日晚餐時段及假日全天候供應，由於製作工序及備料繁瑣，如想搶鮮品嚐必須事先預約。

「泰式風味 烤雞三吃饗宴」套餐內容的主要重頭戲在全雞三吃料理，將整隻烤雞分為3款吃法，一是片皮烤雞，如同北京烤鴨般將烤雞片出12片皮下來搭配春捲餅皮並包上特製甜麵醬及碎花生和紅毛丹果條及菠蘿蜜果條，水果的甘甜讓雞肉更加美味；另一道則是多肉的脆皮烤雞有腿肉、翅膀，烤雞油香，再搭配柚子沙拉讓人吮指回味；剩下的雞架子則利用泰式醬料炒出的泰式風味雞，風味特殊。

「泰式風味 烤雞三吃饗宴」套餐還包含泰國香米飯可免費續碗和青木瓜沙拉1份及蝦醬空心菜1份及辣炒海鮮1份，還有冬蔭功海鮮湯或泰式酸辣豬排湯或泰式羅勒豬肉丸子湯，湯品可三選一，再來飲品可選擇鮮椰汁或泰式奶茶共提供4杯。

另外，特別推薦路易莎黃銘賢董事長親自督導研發的新品蝦醬蒸蛋(200元／1份)，利用蝦醬及絞肉和2支肥美的泰國蝦做出的蒸蛋，蒸蛋軟嫩口感鹹香非常適合不吃辣的小孩配飯吃，這道蝦醬蒸蛋加上【泰式風味 烤雞三吃饗宴】日後都將成為「初泰PIKUL」的常賣品項。