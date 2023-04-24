為讓產業人士更加了解元宇宙應用趨勢與可行商機，TCA將於4月26日假台北市電腦公會B1會議室，辦理「COMPUTEX系列研討會：元宇宙浪潮下各領域的機會與挑戰」，邀請宏達電、NVIDIA、資策會MIC、全球動力科技等產業專家，從元宇宙企業應用、全方位平行化元宇宙應用、元宇宙發展局勢與應用分析、元宇宙智慧雙生XR虛實整合體感實際案例等面向，進行專題報告與案例分享，讓與會人士了解能如何快速掌握元宇宙商機，以及如何建置元宇宙應用服務。
COMPUTEX元宇宙浪潮研討會 剖析元宇宙應用趨勢與可行商機
COMPUTEX共同主辦單位TCA（台北市電腦公會）表示，根據Grand View Research研究報告指出，預估2030年全球元宇宙市場規模上看9,366億美元，2023～2030年均複合成長率（CAGR）達41.6％，其中又以與最終使用行業應用需求成長最快，包括媒體業、娛樂業、教育業、航太業、國防業等領域，AR、VR、MR等XR軟硬體設備產值也持續增加，並且元宇宙可透過加密貨幣技術，快速擴張市場規模且確保使用者資料安全性。
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