為讓產業人士更加了解元宇宙應用趨勢與可行商機，TCA將於4月26日假台北市電腦公會B1會議室，辦理「COMPUTEX系列研討會：元宇宙浪潮下各領域的機會與挑戰」，邀請宏達電、NVIDIA、資策會MIC、全球動力科技等產業專家，從元宇宙企業應用、全方位平行化元宇宙應用、元宇宙發展局勢與應用分析、元宇宙智慧雙生XR虛實整合體感實際案例等面向，進行專題報告與案例分享，讓與會人士了解能如何快速掌握元宇宙商機，以及如何建置元宇宙應用服務。

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