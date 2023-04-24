COMPUTEX共同主辦單位TCA（台北市電腦公會）表示，根據Grand View Research研究報告指出，預估2030年全球元宇宙市場規模上看9,366億美元，2023～2030年均複合成長率（CAGR）達41.6％，其中又以與最終使用行業應用需求成長最快，包括媒體業、娛樂業、教育業、航太業、國防業等領域，AR、VR、MR等XR軟硬體設備產值也持續增加，並且元宇宙可透過加密貨幣技術，快速擴張市場規模且確保使用者資料安全性。