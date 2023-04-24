一名從出生就單身26年的男網友近日終於脫單，但22日陪女友逛街，刷他的卡消費，沒想到女友血拚5小時就花掉他半年存款7萬多塊，讓他備受衝擊，感嘆「原來交女友是真的很花錢」。

原PO於22日在「匿名公社」發文，總算見識到女人振興經濟的本事，女友一進百貨公司不到10分鐘就花了快2萬元買保養品，接著又買了2瓶香水、一大袋化妝品、4件洋裝、1件長袖罩衫、一堆零食文具等。

原PO表示，逛街逛累之後，又陪女友吃鼎泰豐，沒想到女友在排隊候位的時候又買了兩雙鞋，兩人下午3點吃完飯，原PO累到跟女友說他不行了，直接回家。回到家原PO算了一下，女友從上午10點多見面，到下午3點離開，不到5小時就花了他7萬多塊。而原PO一個月薪水5萬，每月固定存1到1.5萬，等於女友5小時就花掉他半年的存款，「今天完全受到爆擊，原來交女友是真的很花錢。」

文PO出後，網友們都看傻眼，認為原PO才不是男友，而是提款機，「女友在洗錢嗎？拿了發票和物品，去換回現金嗎？真有你的」、「女朋友？想太多了，你只是一個盤子」、「不要傻傻的，才剛交往這樣花你的錢，等你沒錢就離開了」、「真的會害死你，一般女生不會這樣搞」。