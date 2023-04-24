福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團今天（24日）起至28日訪問台灣，成員包括巴拉圭、阿根廷、巴西、厄瓜多、薩爾瓦多、墨西哥、多明尼加與烏拉圭等8國共11名友我國會議員，外交部表示，訪團在台期間將拜會賴清德副總統等人，此次首度訪台，對凝聚區域內支持台灣的力量甚具助益。

拉丁美洲及加勒比海福爾摩沙俱樂部國會議員首度組團來訪，外交部今天表達誠摯歡迎。外交部發言人劉永健指出，訪團在台期間將拜會賴清德、游錫堃，並接受外交部常務次長俞大㵢款宴。

此外，他說，訪團也將拜會衛生福利部、中央健康保險署、新光吳火獅紀念醫院，深入瞭解台灣在醫療衛生領域的成就，並安排參訪新竹科學園區、台北101、故宮博物院及孔廟等經文設施，進一步認識台灣各個領域進步現況及美好風土民情。

拉丁美洲及加勒比海地區友我國會議員於2019年組成跨國的福爾摩沙俱樂部，成員多年來以公開致函、在社群媒體發表聲明、在國會通過決議以及簽署聯合宣言等方式，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，讓台灣在國際上受到廣泛的關注與支持。

劉永健表示，隨著全球疫情逐漸緩和，該俱樂部成員此次首度連袂訪台，對深化台灣與拉丁美洲地區的國會交流，以及凝聚區域內支持台灣的力量甚具助益。