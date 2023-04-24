基隆市政府24日召開記者會表示，將在近日針對基隆護海公投提出訴願，若訴願仍無法維護民眾權益，基隆市政府也不排除提出行政訴訟。基隆市長謝國樑說，政府有權做最後決定，但不能扼殺民意的聲音，他痛批民進黨此舉就像暴力犯在犯案後，還摀住受害人的嘴，不讓發聲。

謝國樑說，基隆市政府上周收到了行政院駁回了基隆護海公投的函覆，感到非常遺憾、難過，基隆市政府將針對基隆護海公投提出訴願。

謝國樑表示，行政院函覆基隆市政府的文中表示，護海公投的內容屬中央管轄事項，非屬地方自治。基隆市政府表達不認同。謝國樑表示，若上任市府是他執政，他會直接核可進入下一階段，他認為行政院的函文損害了基隆市府及民眾的利益，將提出訴願。

若訴願無法維護民眾權益，謝國樑說，基隆市政府也不排除向行政法院提起行政訴訟。謝國樑強調，基隆市政府不會放棄維護基隆民眾公投的權力，將會進行一切可能的救濟程序、救濟手段；甚至不排除走向大法官釋憲。

謝國樑認為，過去曾有已經通過的公投，卻遭執政黨忽視公投結果。他說公投是人民表達意見的方式，執政黨不能因為忽視就不讓民眾公投。除救濟程序外，市府也將與公投提案人討論，找尋其他可以表達民意的管道，如市府最近推出的i-Voting系統。他認為，不應剝奪民意表達心聲空間。

日前基隆市議會民進黨團表示，將就染疫慰問金一事發動公投連署。謝國樑說，雖然他認為民進黨團的立場前後不一，謝國樑說，因為公投是民眾最基本權利，因此府依然歡迎提出這樣的公投連署。

謝國樑認為，政府有權做最後的決定，但不能扼殺民意的聲音，不能把民眾的嘴摀起來。他說，執政黨好像是暴力犯，不僅已經做了不應該的事，還把被害人的嘴摀起來，不讓發聲。基隆市政府將協助被扼殺發聲權利的公投提案人，用其他方式表達自己心聲。