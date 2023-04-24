本季首度轉戰美聯遊騎兵的賽揚獎強投「地瓜」狄葛朗（Jacob deGrom）24日寫下生涯里程碑，他登板6局失2分，飆出11次三振，無四壞球，這是他生涯第60次單場送出10張老K，並列大聯盟史上第15。遊騎兵終場5比2在主場戰勝運動家。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）說：「當我退居幕後之時，我總想念這種安坐著欣賞頂尖球員打球的日子，他們擁有的才華令人讚嘆，包括狄葛朗在內。我自己是他的球迷。」波奇是擁有25年執教經驗的冠軍教頭，近年改任巨人顧問，後來才被遊騎兵總管邀請復出掌兵。

對抗運動家這種「大聯盟裡的3A球隊」，狄葛朗只被敲3支安打，其中兩支是一壘打，但有1支兩分全壘打。狄葛朗說：「我今天感覺很棒，特別是後來可以把變速球投得很好，對我原本的速球/滑球組合大有助益。我對那支全壘打感到很挫折，我投了很多很好的球，但我那一球投得太甜被狠狠咬中。」

運動家菜鳥捕手蘭格利爾斯（Shea Langeliers）第5局獲得一顆失投的滑球，把握機會轟了433呎之遠。由於遊騎兵守備失誤，狄葛朗只有1分自責分，他隨即穩定下來，接連三振5名打者，自責分率降到3.04。

大聯盟現役投手之中，最多次達成單場10K的依序為薛爾瑟110場（Max Scherzer）、賽爾79場（Chris Sale）、韋蘭德72場（Justin Verlander）、柯蕭68場（Clayton Kershaw）。