中天綜合台《同學來了》明（25日）晚9點播出「拒當薪水小偷！為了收視率我豁出去」，何妤玟感嘆原本以玉女形象出道，卻因主持綜藝節目形象崩壞。有次，製作單位為了效果竟然喊騙她生吞雞蛋，差點引發敗血症：「當初製作單位騙我喝生雞蛋很營養，但雞蛋其實是有沙門氏菌的，那個單元是前面一關沒過就要倒退回來，結果我前面那關的藝人一直沒有過，他每次回來我就要再喝一次，所以全部玩完，我就喝了20顆，錄完直接去掛急診。」

何妤玟說剛開始做綜藝的時候，製作單位表說好不容易選到她，希望她能按造製作單位設定的人設表現，「製作人說『高材生遊戲玩得很爛，觀眾會特別喜歡』，但我是真的不太會玩遊戲，結果播出後我被政大的學生狂罵。」她為了扳回顏面，積極向製作單位提議新增益智關卡，不料製作單位的態度卻很強硬：「他就是要我演笨，這也造成我現在一去不回頭的諧星之路。」主持人阿Ken對此也語帶無奈：「那時候環境就是這樣，如果你不做，大家就說你不敬業，所以心裡面不舒服也不敢講。」

何妤玟還分享當時在節目中和動物互動，讓她留下陰影：「我們的單元真的很慘忍，像我曾經在鱷魚群裡尋找鱷魚寶寶、還跟眼鏡蛇接過吻，製作單位都號稱有良心，但他們為了節目效果去找了一隻發情的狼犬，旁邊的人一直笑，還說『狗都喜歡何妤玟，人都不喜歡何妤玟』，我那時候才20幾歲，真的創傷，還害我在網路上的關鍵字是狼犬、人狗情未了。」