國內猴痘疫情升溫，目前針對「6個月內有高風險性行為者」提供疫苗接種，第二階段接種意願登記自4月10日開放，疾病管制署今天（24）表示，3萬個接種名額已於今天上午額滿截止，下一批猴痘疫苗目前正在採購中，預計5月中下旬到貨，可再提供6萬人接種。

目前國內累計40例猴痘個案，分別為31例本土和9例境外移入，皆為男性。為防範猴痘疫情擴散，疾管署針對「近6個月內曾有高風險行為者」提供暴露前預防接種。第一階段接種意願登記自3月21日開放，3000個名額在短短9分鐘內被搶光，第二階段則自4月10日開放，共提供3萬名額。

疾病管制署發言人羅一鈞說明，猴痘疫苗第二階段接種意願登記於今天上午10點39分達3萬人額滿截止，目前登記平台已關閉表單填寫功能。疾管署提醒，請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

羅一鈞指出，第三批猴痘疫苗正在進行採購簽約程序，並函請食藥署專案輸入，預計5月中下旬到貨，數量共2萬瓶，可提供6萬人接種，大約到貨後1周可撥配至各縣市提供接種的醫療院所。

至於第三階段是否擴大接種對象，羅一鈞表示，原則以高風險族群為主，如果開放一段時間還有剩，才會考慮開放擴大接種範圍。他指出，高風險族群人數較難估計，但下一階段6萬個名額還蠻多的，應可以涵蓋高風險族群的第1劑，以及「接種第1劑後4周以上」民眾的第2劑接種，會持續和民間團體討論規劃。