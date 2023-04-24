虛擬貨幣也可法拍？行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，將於5月2日的聯合拍賣日動產拍賣會，進行偵查中變價拍賣。其中，待拍賣的3萬1355顆泰達幣（Tether USDT-TRC20），更是台南分署首度法拍的虛擬貨幣。台南分署表示，泰達幣將整批法拍不拆賣，今天的市值約新台幣96萬餘元。

台南分署還說，此案是台南地檢署民生專組檢察官偵辦林姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團不法所得的虛擬貨幣「泰達幣」3萬1355顆，並囑託台南分署進行偵查中變價拍賣。

不過，台南分署也提醒，此次拍賣泰達幣的拍定人，須當場以現金或經金融主管機關核准的金融業者為發票人的即期支票，或以信用卡刷卡支付拍定價金及移轉費用。

此外，此件拍賣標的物現保管於屏東縣政府警察局所保管的冷錢包，但此次拍賣僅拍賣泰達幣，不包含該冷錢包，有意競拍的民眾，應事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包。另因虛擬貨幣的格式有別，民眾也應先確認自己的虛擬貨幣錢包，可以正確接收此件拍賣標的物再競拍。至於發送或接收虛擬貨幣需支付的手續費，也應由拍定人自行負擔。

據了解，泰達弊是一種資產支持的加密穩定幣，2014年由隸屬香港iFinex公司的泰達股份有限公司。泰達幣被歸屬為穩定幣，因為它最初設計的價值為1美元。泰達公司聲稱，每發行1美元的泰達幣，他們會相對保留1美元的資產儲備。但因該公司未能提供充分的審計報告證明做到所承諾的儲備，已被監管機構罰款。截至2022年7月，泰達公司已在10個協議和區塊鏈上鑄造了泰達幣。