台東禾風新棧度假飯店一舉奪得2023年Asia Legendary Leader Award兩項大獎。（業者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東禾風新棧度假飯店一舉奪得2023年「Asia Legendary Leader Award」兩項大獎，其中包含亞洲飯店經營領導品牌獎，以及飯店總經理辜元泰更獲亞洲皇室風雲人物奬。飯店執行長林杰昇表示，台東企業積極能配合政府南向政策，提升自我經營能力往國外推廣行銷，期許能再繼續為台灣餐旅業在國際發光發熱。

「Asia Legendary Leader Award」亞洲皇室風雲人物獲獎者來自全亞洲的商、官、學、藝文各界賢達人士，先前因疫情影響停辦3年，終於在2023年擴大舉辦頒獎典禮，獎項是由馬來西亞皇室所主辦，主要是針對藝術創作及企業。

禾風新棧度假飯店則是飯店經營以及總經理辜元泰個人皆獲此殊榮，前項已於今年3月頒獎，由辜元泰親自前往領獎，今年6月他又將前往馬來西亞領取個人獎項。

「禾風新棧度假飯店」在各訂房平台與google的顧客評分均獲高分，林杰昇說，飯店同樣注重永續發展、節能減碳、善盡社會責任，因此在各項指標均獲高分。硬體設施方面，禾風新棧在豐富的親子遊樂設施及無邊際泳池，廣受親子客群的喜愛。

另外，辜元泰個人則是因為個人經營有著傑出表現，獲得「亞洲皇室風雲人物奬」，這個獎項是希望表彰於亞洲區企業家與藝術家，表揚各領域傑出人士，奠定成就和努力貢獻予藝術界的傑出人士，台灣地區推派藝術家及企業家前往接受表揚，其中辜元泰就身列台灣的17人代表之一。

亞洲皇室風雲人物頒獎典禮由皇家評審團、馬來西亞皇子登姑穆哈默金鐿颯「Yang Di Mulia Muhammad Kin Eezaz Bin」皇子殿下親自見證，且頒發台灣傑出亞洲皇室風雲人物。