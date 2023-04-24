新北市政府23日於新北客家文化園區舉辦今年度青年創議市集「北台政策提案競賽入圍發表暨合作議題宣言」活動，經發局作為產業發展組主政單位，提出「特色產業招商合作」、「北台青年人才媒合平台」及「產業碳關懷與輔導」等計畫，其中「北台青年人才媒合平台」由各縣市盤點企業需求及技專院校資源，結合經濟部工業局產業人才能力鑑定(iPAS)計畫，擴大培育北台先進研發與高階製造人才，預計將於今年底辦理實體媒合活動。

經發局長何怡明表示，「北台區域發展推動委員會」成立20年來，整合空間資源，串聯各都會區域，已然成為跨縣市合作交流的重要網絡。今年度提出「特色產業招商合作」，除了分享新北招商一條龍落實219件投資案、累積逾4100億元投資金額的成功模式，更期盼與各縣市進一步交流招商經驗，從產業差異與強項梳理做起，建立產業示範區，再逐步擴大縣市合作，促成企業投資北台，創造優良就業環境。

此外，今年立法院三讀通過的「氣候變遷因應法」與2027年開始實施的歐盟「碳邊境調整機制CBAM」，將逐步影響北台逾85萬家公司、商業及工廠，經發局提出「產業碳輔導與關懷．攜手迎接2050淨零挑戰」合作議案，藉由串連北台縣市資源，辦理碳關懷說明會及減碳技術媒合工作坊，協助業者積極面對碳議題，實踐淨零轉型。

經發局表示，另北台產業發展組也提出「國際採購商洽會合作」、「北台精品咖啡評鑑暨青年交流會」及「北台區域食農教育聯展」等3項實質合作，期望透過跨縣市資源整合與密切交流，發揚彼此城市特色與優勢，取得互利共榮的成果，讓民眾安居樂業，創造共好生活圈。