花蓮家扶中心今年睽違3年重啟「認養相見歡活動」，讓受扶助的孩童親自對認養人叔叔、阿姨表達感謝。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心今年睽違3年重啟「認養相見歡活動」，讓受扶助的孩童親自對認養人叔叔、阿姨表達感謝。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心在各界善心人士協助下，以「認養制度」每月的固定支持，幫助生活艱苦的孩子與家庭步上穩定的軌道，然而，每年定期辦理的「認養相見歡活動」因新冠疫情中斷，讓認養人與孩童感到失落，今年睽違3年再度重啟，讓受扶助的孩童親自對認養人叔叔、阿姨表達感謝。

花蓮家扶中心在地深耕迄今逾57年，在社工人員的陪伴跟各界善心物資或捐款支持下，成為推展業務的溫暖後盾，幫助超過1萬2000名孩童長大自立，其中「認養制度」，是透過認養人每月固定的支持，讓生活艱苦的孩子與家庭逐漸恢復穩定。

花蓮家扶中心每年都會舉辦認養相見歡活動，讓受扶助的孩子親自對認養人「叔叔、阿姨」表達真摯的感謝，過去3年因疫情被迫停辦，但在認養人與孩童心中仍是每年的重要行程，因此，中心趁今年疫情趨緩，以「今年我想來點感謝」為主軸重啟活動，吸引32組、共112位認養人及認養童報名參與。

花蓮家扶中心在活動中，除安排認養童藉精彩歌舞表演述說這些日子對認養人的感謝，還特別安排分組闖關體驗，讓彼此關係在短時間內更加緊密，最後於晚餐時間，播放由數名認養童說聲「謝謝」的影片，現場溫馨感人。

認養人臧女士分享投入認養的過程，她說，過去幾年都忙於家庭跟工作，再加上家中有位視障孩子，需花更多心力照顧，不過去年退休決定帶著孩子加入認養行列，幫助更多需要幫助的人；自家扶自立童成為志工的同仁分享自己初次與認養人相見的場景，她說，當時參加相見歡才6歲，「緊張的都哭了」，更何況要將自己家庭狀況分享給陌生人其實很不容易，但是經過相處，認養人阿姨不僅讓她感受到真心的支持與關懷，更促使她決定要成為和她一樣棒的人。

花蓮家扶中心主任施政延表示，弱勢家庭的孩子在成長過程缺乏經濟與關愛，認養人無私的陪伴及支持，帶給他們心靈富足的力量，且認養人除每月捐款認養孩子，平時還會透過書信往來，關心鼓勵他們的生活，希望未來能持續透過家扶這座橋樑，將社會大眾的愛傳遞給需要幫助的孩子們。