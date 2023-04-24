美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，掐斷其提升晶片實力與先進武器的機會，大陸除了向WTO提出申訴外，還對美國記憶體晶片大廠美光進行審查，被認為是反制美國的行動，然而近日也有消息指出，美國要求南韓政府敦促南韓企業，如果美光遭到制裁，不要搶奪市佔，應該聯手對抗大陸。

金融時報報導，多位消息人士爆料，南韓總統尹錫悅訪美時，美方提出相關要求，希望三星、SK海力士不要趁勢吃下市佔率，罕見針對保護當地企業的外國市佔做出具體行動。

即使南韓與美國為同盟國，但美方的要求恐損害南韓企業的利益，勢必會讓尹錫悅左右為難，尤其南韓晶片業相當依賴大陸進行生產與販售工作，先前出口管制措施發布後，南韓就相當擔心受到衝擊，遲遲不肯表態是否跟進制裁，晶片業也相當害怕三星和SK海力士的長期競爭力被削弱。

目前大陸並未對美光採取進一步行動，初估大陸與香港市場約佔美光全球營收的25%，若北京當局真的出手管制，財報將會黯淡不少。美光之所以被當成殺雞儆猴的對象，最主要的原因在於美光的技術較接近大陸廠商，最容易被超越。

報導提到，目前還不確定南韓會如何回覆美國的要求，短期內也很難得到具體答案，兩國關係牽一髮動全身，尤其在南北韓緊張情緒升高之際，種種舉動都相當敏感。