台電指出，地下電纜故障所致，因人孔降埋，須開孔搶修並進行電纜更換，因此較費時，經調度大型工程車、挖土機及主管親自現場指揮與同仁徹夜搶修，終於完成電纜重新布放，完成送電。（柯宗緯翻攝）

高雄巨蛋商圈昨晚無預警停電，部分用戶更停電近9小時，店家炸鍋「客人跑光、食材壞了」。對此，高雄市長陳其邁今（24）日說重話，要求台電加緊腳步來做改善，同時也請市府消保官搜集商家損失，後續與台電協商。

昨天傍晚5時36分，高雄巨蛋商圈周邊523戶民宅、店家無電可用，由於店家生意受損，氣得炸鍋，無奈說「可以向台電請求國賠嗎？」經台電徹夜搶修，今（24）日凌晨2時21分全數復電，部分用戶停電近9小時。台電對此深感歉意，並由主管一一向商家道歉，允諾日後加強檢討。

昨晚左營停電事故原因出爐，台電指出，地下電纜故障所致，因人孔降埋，須開孔搶修並進行電纜更換，因此較費時，經調度大型工程車、挖土機及主管親自現場指揮與同仁徹夜搶修，終於完成電纜重新布放，完成送電。

對此，陳其邁今早在高市議會聯訪時表示，台電每次停電最多的原因是線路老舊，或者是鳥獸的誤擊，這個是前兩大原因；他疾呼，台電針對配電電線老舊部分，應該要再加緊腳步來做改善。

針對停電引發民怨、商家損失，陳其邁表示，將請高市府行國處、消保官，收集、了解相關商家損失的狀況，來跟台電協商，他也認為台電應該投注更多的資源，尤其在高雄，來讓整個配電能夠更穩定。