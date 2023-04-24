大陸經濟緩慢復甦的過程中，就業情況始終是關鍵指標。根據中國大陸人社部24日公布數據顯示。大陸1至3月城鎮新增就業297萬人，3月大陸全國城鎮調查失業率5.3％。此外，為助力數位經濟發展前景，大陸也計畫每年培養8萬名數位技術技能人員。

據中國網網站顯示，中國大陸人社部發言人盧愛紅在今日的發布會上表示，大陸1-3月城鎮新增就業297萬人，3月全國城鎮調查失業率5.3％，3月底脫貧人口務工規模3074萬人，就業局勢保持總體穩定。社會保障制度改革穩步推進，制度運行總體平穩。截至3月底，大陸全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.52億人、2.37億人、2.89億人。

中國大陸人社部就業促進司副司長陳勇嘉指出，隨著經濟運行整體好轉，就業優先政策落實落細，大陸有條件、有基礎實現全年預期目標。與此同時，國際環境仍然複雜，經濟發展不確定性依然較多，一些勞動者在求職就業中還面臨急難愁盼問題，部分青年特別是高校畢業生仍在尋找合適的工作，這些都是就業工作努力要解決的實際問題。

陳勇嘉也說，人社部下一步將持續優化調整階段性穩就業政策，全力助力企業穩崗擴崗；聚焦勞動者創業需求，全力支持創業和靈活就業。實施促進高校畢業生等青年就業創業推進計畫，全力促進重點群體就業創業。

中國大陸人社部人力資源流動管理司副司長孫曉麗則表明，人力資源市場對促進就業創業、優化人才配置、推動經濟發展具有重要作用。截至2022年底，大陸全國已有各類人力資源服務機構6.3萬家，從業人員104萬人，年營業收入達2.5萬億元，全年共為3億人次勞動者和5268萬家次的用人單位提供了專業服務，充分發揮匹配供需、專業高效的優勢，助力穩就業保就業，取得積極成效。

此外，中國大陸人社部專業技術人員管理司司長李金生強調，高水準數位技術工程師大陸數位經濟發展的基礎性支撐。大陸數位技術工程師培育專案重點圍繞智慧製造、大資料、區塊鏈、積體電路等數位技術領域的新職業；探索建立數位技術工程師認證制度，每年培養培訓數位技術技能人員8萬人左右。