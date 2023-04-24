曾在台灣念政治大學碩士的俄羅斯正妹李若晴，3年前離開台灣回到俄羅斯，近日又再度來台旅遊，她說最懷念台灣的茶葉蛋，但跑了多家超商才發現受缺蛋影響，根本買不到茶葉蛋，令她直呼「真的很誇張」，另外她也發現台灣有不少改變，包括很多熟悉的店家已沒有營業、許多小吃也漲價。

不要鬧工作室昨（23）日於YouTube頻道上傳最新影片，李若晴表示，回到俄羅斯最想念台灣的茶葉蛋，她這次到台灣剛好碰到蛋荒，一連跑了好幾家超商都買不到茶葉蛋，「我沒想到台灣會缺蛋，真的很誇張。」

李若晴指出，這次來台灣她展開環島之旅，發現台灣的風景依舊美麗，台灣人依舊很熱情，最大改變是不少熟悉的店不見了，很多美味的小吃也漲價，但她開玩笑說「強尼（不要鬧工作室板主）會出錢，變貴也沒關係。」

影片上線，網友也紛紛留言，「不能說缺蛋，會被出征的，麻煩請改口說『難買蛋』」、「一個政府可以搞得什麼都缺也是悲哀」、「歡迎再度來台灣」。