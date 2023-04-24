知名連鎖藥妝通路諾貝兒(6844)(丁丁連鎖藥妝)日前擬辦理私募、以不超過5,000仟股額度為限，外界都在猜對象會是誰，上週五謎底揭曉，佳世達(2352)除了將私幕5000張全認下來，並將以每股210元公開收購買諾貝兒寶貝普通股。諾貝兒今日開高走高，一度飆上228.5元，創登興櫃以來新高，漲幅逾10%。