佳世達21日發布重大訊息指出，董事會決議參與認購諾貝兒私募普通股，以7.5億元參與諾貝兒寶貝私募增資，每單位價格150元，取得增資後股本5,000張，即14.27%股權。其餘再以公開收購方式購買諾貝兒寶貝普通股，每股收購價格210元，收購後持股將佔增資後股本14.27%。若交易完成，佳世達合計預計投資約18億元，持有諾貝兒增資後28.54%股權，雙方將可資源互補，拓展醫療零售通路市場版圖。
諾貝兒2022年全年度營收成長轉強、幅度約一成達42.03億元，毛利率33.91%，稅後淨利3.63億元，更大增37.35%，EPS 12.08元。董事會通過每股擬配現金股利11.66431221元。
諾貝兒目前全台共90家門市，去年受惠於疫情推升營收獲利創下新高，今年公司也將持續調整營業據點，並搭配政府發放退稅6000元、丁丁連鎖藥妝成立40周年等活動，祭出多項促銷方案，希冀藉此提高營運獲利。
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