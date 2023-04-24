回顧上周盤價，在刺激買氣，以優惠價銷售並成交，盤價採下調模式，鋼筋基價每公噸下跌200元，國內廢鋼、型鋼產品則平盤，其中型鋼已連九周持平。

本周廢鋼、鋼筋雙雙走跌，跌幅擴大，廢鋼收購價在每公噸1.18萬元，鋼筋價格每公噸為2.04萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，在土耳其需求持續疲弱，重建需求尚未釋出，里拉持續貶值影響，外購廢鋼目標價持續下修，而亞洲受國際小鋼胚下跌，成品銷售趨緩等影響放緩採購，美廢本周報價偏弱小跌，美國貨櫃廢鋼本周報價每公噸從390美元下跌至385美元。日本2H廢鋼本周也下跌，從每公噸395美元降至390美元，主因為越南/韓國市場需求轉弱，壓抑日廢價格。

澳洲鐵礦砂亦自每公噸118.55美元下跌至每公噸109.8美元，跌幅擴大，鐵礦砂雖有大陸第一季GDP表現優於預期加持，但需求復甦緩慢不如預期，加上大陸三月份粗鋼產量大幅成長加重賣壓，上周大陸鋼價震盪下跌，鐵礦砂周末大幅下跌至每公噸109.8美元/噸。