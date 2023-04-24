路易莎咖啡母親節推出熱賣蛋糕「傾橙熱戀慕斯蛋糕」限定版優惠。（路易莎提供）

母親節大檔讓連鎖咖啡品牌路易莎也跟進，即日起至5月14日，路易莎推母親節限定蛋糕，將熱賣款「傾橙熱戀慕斯蛋糕」推出6吋一顆蛋糕，原價560元打9折特價504元，擁有熱帶水果柑橘的清香，內餡含有果肉，加上淡淡的白巧克力，還有口感輕盈細緻的慕斯，香甜輕柔不膩口。

同時，路易莎咖啡集團旗下泰國料理「初泰PIKUL」推出「一個人的泰菜」深受好評後，於母親節檔期加碼推出新品「泰式風味 烤雞三吃饗宴」，即日起套餐價2788元、單點全雞三吃料理1388元，平日晚餐時段及假日全天候供應，由於製作工序及備料繁瑣，如想搶鮮品嘗必須事先來電預約。

「泰式風味 烤雞三吃饗宴」套餐內容的主要重頭戲在全雞三吃料理，將整隻烤雞分為3款吃法，一是片皮烤雞，如同北京烤鴨般將烤雞片出12片皮下來搭配春捲餅皮並包上特製甜麵醬及碎花生和紅毛丹果條及菠蘿蜜果條，水果的甘甜讓雞肉更加美味；另一道則是多肉的脆皮烤雞有腿肉、翅膀，烤雞油香，再搭配柚子沙拉讓人吮指回味；剩下的雞架子則利用泰式醬料炒出的泰式風味雞，風味特殊。

另外，特別推薦路易莎董事長黃銘賢親自督導研發的新品蝦醬蒸蛋(200元／1份)，利用蝦醬及絞肉和2支肥美的泰國蝦做出的蒸蛋，蒸蛋軟嫩口感鹹香非常適合不吃辣的小孩配飯吃。