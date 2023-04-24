義大利羅馬頻傳野豬攻擊人類事件。義媒近日報導一名58歲男子白天在羅馬東北部的一間郵局前遭到大野豬追趕，所幸狂奔躲過一劫，驚駭之餘他更憂心老人和推嬰兒車的媽媽可能難逃劫數。

羅馬時聞野豬攻擊人類事件，前陣子義媒報導一名男子溜滑板車時被野豬撞擊死亡；一名婦女在遛狗時遭野豬襲擊而受傷住院；另一位也是遛狗婦女，卻是她的狗被野豬嚴重咬傷，讓她無法忘懷當時情景。

類似事件22日再度上演，一名58歲男子保羅（Paolo）向「今日羅馬」（Roma Today）講述在光天化日下，於羅馬東北部的一間郵局前遭遇1頭大野豬追趕的恐怖驚駭。

保羅說當天他去修車廠取車，回家途中在羅馬東北部一間郵局的公園附近停車準備辦事情，停好車不久後，他在附近垃圾箱前發現8小、2大的一群野豬。他知道附近公園有野豬出沒，但從沒想過會被其中一隻大野豬盯上。

保羅說，「我知道最好不要跑，所以我慢慢地走開了，但儘管我試圖遠離牠們，但我的車就停在野豬所在之處」。此時突然其中1隻大野豬開始追他，他非常緊張，只好從慢走變成狂奔，他瞥見附近一棟建築的門是開著的，便趕快衝進屋內關上大門。此時他已經上氣不接下氣，等了幾分鐘發現大野豬已離開，他才心有餘悸地回到車上。

保羅雖然慶幸自己逃脫成功，但他擔心更壞的情況發生。倘若今天換成更年長老人或是一位推著嬰兒車的母親，後果可能會大不同。

保羅仍難掩驚嚇，不解在光天化日之下的市中心人潮密集的廣場上竟遭遇大野豬追趕攻擊，那裡除了郵局，還有酒吧，這真的令人相當不安。保羅的妻子也向「今日羅馬」表達震驚，「這裡找不到安全，人民必須被告知這問題並小心。」

義媒報導，義大利眾議院預算委員會去年12月21日批准擴大在保護區和城市地區狩獵的修正案。允許隨時隨地在公園和城市中獵殺野豬。這項修正案雖在審查過程中歷經辯論，一度暫停議事，最終獲得通過。

但這項修正案遭動物保護組織認為會導致對動物群「不分青紅皂白的屠殺」，也將公共安全置於危險之中。綠黨眾議員也批評允許殺死某些保育類動物，將向歐盟投訴。完全違反歐盟「棲地方針」（Habitats directive）和義大利憲法第9條的規定。