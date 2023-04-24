除了台積電是台灣的護國神山之外，台灣還有很多那些護國神山群？寬量國際（QIC）正式提出「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」的投資策略中看好「健康科技（Health Tech）、能源科技（Energy Tech）、電動車科技（Automobile Tech）、數位經濟（Data）」為首的四大新興產業，這四大新興產業將成為未來台灣經濟新成長動能來源，也有機會成為台灣的護國神山群。

寬量國際24日舉行2023年第二季媒體記者會寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）作以上表示。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（Alex Lee）指出，量寬國際在4月11至14日甫於新加坡與香港完成第13屆「台灣CEO Week」，共有六角、國泰金控、開發金控、永豐金控、王道銀行、葡萄王、光洋科、森鉅、橘子、雲豹能源、泓德能源、錼創科技、勤誠、AmazingTalker、永悅健康、百睿達、Kiwi Campus、World Gym台灣、科絡達、Gogolook、萬里雲、愛實境、奧義智慧科技、二十一世紀數位科技、互貴興業、保瑞、漢達、臻鼎、融程電、Gogoro等30家被喻為「台灣新經濟」代表的企業與會，獲得兩地投資人廣大迴響。

李鴻基（Alex Lee）指出，這次「台灣CEO Week」得到最大的反饋是，新加坡與香港除了外界熟悉的機構投資人外，包括許多家族辦公室、私募基金、天使投資者，都展現對台灣新經濟產業的高度興趣。

李鴻基表示，除了台積電之外，新能源、軟體與生技這些新興產業將打造出台股新的護國群山。

谷月涵認為，台灣過去科技製造業的成功，已為「健康科技」、「能源科技」、「電動車科技」、「數位經濟」等新興產業打下深厚基石，因此，取「Health Tech」、「Energy Tech」、「Automobile Tech」、「Data」第一個字母成「HEAD」，並以「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」作為新的投資概念，看好將成為未來台灣經濟成長動力來源。