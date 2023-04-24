「新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽」將在6月22、23日於新北市微風運河舉行，今年賽事總獎金高達250萬元！12日起開放報名已有組別滿報，目前僅剩大型龍舟男子組14組名額、大型龍舟女子組1組名額，報名至5月10日。

體育處表示，大型龍舟男子組是本屆賽事中最受矚目的項目之一，冠軍獎金祭出全台最高60萬元、亞軍可獲得30萬元、季軍獎金16萬元，而第四名可獲得10萬元、第五名則可獲得6萬元、第六名獎金為4萬元，第七名及第八名分別可獲得3萬元及2萬元。第9至12名的隊伍，大會獎金則有1萬元，獎金總額高達105萬元。此外，所有完賽的隊伍還可獲得1至2萬的車馬費。

另到現場觀賽幫選手加油，還有驚喜彩蛋。今年特別準備三大彩蛋，以小朋友最愛的恐龍為主題，每日送100份恐龍紙箱套裝，現場也提供恐龍蚊香包、恐龍限定圖畫紙。

此外，活動日到現場即可領取一張刮刮卡，即有機會刮中當下最紅的Switch、氣炸鍋等好禮。5月1日起也可至官網挑戰龍舟小遊戲，也有機會獲得千元禮券。活動詳情可至「新北市議長盃龍舟錦標賽」官網查詢。