台南市安南區四草大橋下，往大員港方向的鹽水溪出海口沙灘，遭發現擱淺一大片活牡蠣，綿延4公里遠，24日已有民眾沿岸撿拾，居民擔心再不處理，牡蠣腥臭味將傳遍村落，台江國家公園表示已偕同第6河川局介入處理。
鹽水溪出海口到鹿耳門溪出海口共有5公里長海岸線，近海遍布蚵架，是蚵農養蚵的絕佳地點，台南市紅樹林保護協會秘書李進添22日發現整片沙灘鋪滿活牡蠣，還不停被浪沖上岸堆疊，估計綿延4公里遠。
每年3月到6月是收成季節，往年難免見到零星蚵串掉落被沖上岸，今年岸上擱淺牡蠣卻是往年的5、6倍。
李進添表示，日前一波最強春雨帶入西南氣流，造成海象惡劣，大浪翻打淺灘養殖的蚵架，蚵架上的牡蠣多已成熟沉重，綁繩受不住大浪搖晃斷裂，蚵串紛紛掉落隨浪沖上岸邊，造成牡蠣沙灘奇景，附近搶收的蚵農大嘆損失約2到3成左右。
這些沙灘上的牡蠣受陽光曝曬與浪花翻打，殼內蚵肉幾乎都已吐漿消退變小，不過只要再泡在海水中養殖數日，立刻又會肥美起來。24日一早已有民眾到沙灘撿拾沿岸成堆的牡蠣，蚵農心血全沒了！
居民反而擔心這些牡蠣數日後即會死亡，將造成整條海岸線臭味四溢，隨風吹拂蔓延到附近漁村。台江國家公園表示，已結合管轄的第6河川局介入，近日找民間單位清理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。