紅樹林保護協會秘書李進添發現牡蠣海灘，直呼再不處理就發臭。（程炳璋攝）

台南市鹽水溪口到鹿耳門溪口的四草海岸線出現大片牡蠣擱淺在沙灘上。（程炳璋攝）

台南市安南區四草大橋下，往大員港方向的鹽水溪出海口沙灘，遭發現擱淺一大片活牡蠣，綿延4公里遠，24日已有民眾沿岸撿拾，居民擔心再不處理，牡蠣腥臭味將傳遍村落，台江國家公園表示已偕同第6河川局介入處理。

鹽水溪出海口到鹿耳門溪出海口共有5公里長海岸線，近海遍布蚵架，是蚵農養蚵的絕佳地點，台南市紅樹林保護協會秘書李進添22日發現整片沙灘鋪滿活牡蠣，還不停被浪沖上岸堆疊，估計綿延4公里遠。

每年3月到6月是收成季節，往年難免見到零星蚵串掉落被沖上岸，今年岸上擱淺牡蠣卻是往年的5、6倍。

李進添表示，日前一波最強春雨帶入西南氣流，造成海象惡劣，大浪翻打淺灘養殖的蚵架，蚵架上的牡蠣多已成熟沉重，綁繩受不住大浪搖晃斷裂，蚵串紛紛掉落隨浪沖上岸邊，造成牡蠣沙灘奇景，附近搶收的蚵農大嘆損失約2到3成左右。

這些沙灘上的牡蠣受陽光曝曬與浪花翻打，殼內蚵肉幾乎都已吐漿消退變小，不過只要再泡在海水中養殖數日，立刻又會肥美起來。24日一早已有民眾到沙灘撿拾沿岸成堆的牡蠣，蚵農心血全沒了！

居民反而擔心這些牡蠣數日後即會死亡，將造成整條海岸線臭味四溢，隨風吹拂蔓延到附近漁村。台江國家公園表示，已結合管轄的第6河川局介入，近日找民間單位清理。