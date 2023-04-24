在疫前2019年，約有1.7億陸客出國旅遊。去年，當中國大陸封鎖最嚴厲時期，出國陸客驟降至不到900萬。摩根大通預估，今年旅行業可能會大幅成長，也帶給油價不再走下坡的一絲希望。

根據中國大陸官方統計，從4月29日開始的五一長假，航空客運量估將達900萬人次左右。相較之下，2019年大概是690萬。國際調研機構估算，中國大陸國內航空燃油需求，可說已完全復原，至於國際的部分，也已回到疫前近7成左右。

大陸最大線上旅遊網站攜程計算，陸客搜尋五一勞動假期的海外機票數量，是疫前2019年的1.2倍。同時，大陸證券日報報導，截至4月18日，機票實際預訂量更是去年10倍以上。這表示，在這5天假日中，大陸燃油總消耗量可完全恢復。

近來，美國景氣前景不明朗，加上聯準會還沒有放棄升息，國際油價也都好幾天都走低。不過，孱弱的油價可以冀望在中國大陸五一長假上，不再續跌。變數是，飛機供不應求以及機票價漲太多，都是阻礙旅遊產業復甦的不利因子。

中國航空運輸協會預估，第2季當地客運航班將回歸至疫前水準。不過，彭博社指出，其中的國際航線應該不到原本的一半。就消耗量來說，飛往海外的航班約占大陸航空燃油的3成附近。

國際金融業者麥格理集團認為，噴射機燃油將成為今年中國大陸需求復甦的最大一塊，因為燃油需求表現落後，且迄今需求尚未迎頭趕上，因此，中國大陸消費可能到最後的發展是很不錯而已，沒有到很好的境界。

麥格理估計，今年中國大陸航空燃油每日需求量，可望年增43萬桶，快要到中國大陸整體石油需求增加數量90萬桶的一半，更是超過IEA（國際能源署）預測，全球需求量120萬桶的三分之一。