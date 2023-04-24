據法國國際廣播電台報導，中國大陸駐法大使盧沙野被批「鸚鵡學舌」、「俄羅斯宣傳的喉舌」，他否認前蘇聯共和國主權地位的「奇談怪論」，在前蘇聯國家引爆憤怒的海嘯。

烏克蘭總統顧問波多利雅科怒批盧沙野言論出奇地荒謬：「從一個對其數千年歷史一絲不苟的國家的代表那裡聽到關於『克里米亞歷史』的荒謬版本令人驚異。」波多利雅科針鋒相對地指出，「前蘇聯的所有國家在國際法中都有明確的主權地位」，他接著說：「如果你想成為一個主要的政治角色，就不要鸚鵡學舌，聽信俄羅斯的宣傳。」

盧沙野4月21日接受法國電視台LCI專訪時，談到莫斯科2014年占領的烏克蘭克里米亞時，當記者問：「在您眼中，克里米亞，屬於烏克蘭嗎？」盧沙野回答稱：「不一定，取決於我們如何看這個問題...問題沒那麼簡單。這是一個歷史問題。克里米亞最早屬於俄羅斯，在蘇聯時代，赫魯曉夫把它送給了烏克蘭。」

盧沙野進而補充說，「根據國際法，這些前蘇聯國家不是實質的主權國家，因為沒有國際協議來具體定位他們的主權國家地位。」

法新社報導分析，盧沙野屬於「戰狼外交官」，中國大陸外交新家族的一支，他們面對西方赤膊上陣，很少使用外交辭令。面對記者針對盧沙野否認前蘇聯國家地位的追問，盧沙野甚至要求記者停止「狡辯」。

法國智庫，外交開放學院創始人托馬斯-弗里昂在《星期日報》評論說，盧沙野的言論涉及的不僅是2個國家，他一句話，就把蘇聯解體後的14個聯合國成員國抹殺了。

屬於北約組織的波羅的海3國絲毫不掩飾對中國大陸代表的憤怒，拉脫維亞外長林克維奇斯譴責盧沙野的說法「完全不可接受」。他的愛沙尼亞同行查克納將其描述為「對歷史的錯誤解讀」。他說：「根據國際法，波羅的海國家自1918年以來一直是主權國家，但它們被蘇聯佔領了50年。」

歐盟外交最高負責人博雷利表示，「歐盟只能假設這些不可接受的言論不代表中國的官方立場」。法國表示，「驚愕地」注意到中國大陸駐法大使的言論，巴黎當局聲明：「烏克蘭在1991年包括克里米亞在內的邊界內得到了包括中國在內的整個國際社會的承認」，並指俄羅斯在2014年對克里米亞的吞併「根據國際法是非法的行為」。巴黎要求北京對其大使的說法予以澄清。

法新社分析，在馬克宏訪中要求習近平設法「讓俄羅斯恢復理智」剛剛過去2周，戰狼盧沙野的言論讓法國外交陷入尷尬。

北京一直公開宣稱「中立」，事實上習近平從來沒有譴責過俄羅斯入侵烏克蘭，更談不上與烏克蘭總統澤倫斯基通話。相反，習親自前往克里姆林宮拜會普丁，重申與俄羅斯的戰略合作關係，擺出與西方對抗的節奏。

馬克宏訪華結束時與習近平發表聯合聲明，雙方承諾「支持所有讓烏克蘭恢復和平的努力」。

然而，法國總統返國途中有關台灣海峽一旦爆發衝突，歐盟不應自動與華盛頓或與北京結盟的談話引發盟邦反彈。華盛頓是基輔最主要的軍事援助者，遠遠超出歐盟聯盟。

在批評馬克宏的歐盟成員國領袖中，有一位是立陶宛外長藍斯柏吉斯，他再次於推特發文說：「如果有人還想知道為什麼波羅的海國家不相信中國會在烏克蘭談判和平的話，請看，這裡有一位中國大使說，克里米亞是俄羅斯的，我們國家的邊界沒有法律依據。」