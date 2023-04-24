工作上一個團體是否能成功，領導人的性格也是重要因素之一。日本網站「占TV」近日分析12星座，揭祕各個星座當上主管後，會成為哪一種上司，又是如何帶領下屬，例如摩羯座很受同仁喜愛，雙魚座則是一忙起來就情緒起伏大。

▎牡羊座

牡羊座精神充沛、具開拓精神，他們身處容易被放大檢視的位置時，反而會被激起動力，不管做什麼事都幹勁十足，帶領團隊取得成果，但同時也要注意，有些下屬可能會跟不上腳步，牡羊座若能照顧到每位同仁，就會成為最強領導人。

▎金牛座

金牛座屬於大器晚成的類型，工作上埋頭苦幹，腳踏實地達成目標，就算當上主管，為人依舊很誠懇，受到下屬們的尊敬，不過他們也是現實主義者，追求的是利潤而非理想，平時待人客氣，但對於下屬的能力好壞，他們都會暗自記在心裡。

▎雙子座

雙子座好奇心很強，天生善於溝通，靠著出色的口才，在團體中取得優勢，即使是面對下屬，也不會用命令的口吻，懂得用其他更容易說服人的方式表達，甚至有助於激起下屬的動力，不過在個人主義下，對待無能的員工，他們也是毫不留情。

▎巨蟹座

巨蟹座是充滿母性的星座，會熱心照顧每一位下屬，即使有人進度延遲，他們不會先大聲指責，反而願意出手幫忙，上班氣氛通常都很和樂，而且當下屬遇到困難時，很自然就會向巨蟹座上司報告，但在判斷事情時，他們比較容易受感情影響。

▎獅子座

獅子座行動力強且大膽，若是當上主管，他們能力非常強，不管遇到什麼事情，都會勇敢地往前衝，能夠帶領團隊完成各種任務，不過獅子座有些過於自信，行事上比較獨裁，不太容易接受反面意見，無法容忍不順從自己的下屬。

▎處女座

處女座觀察力強、心思細膩，凡事都追求完美，面對任何工作都希望盡善盡美，一旦發現小瑕疵，他們就會立刻著手處理，以防問題擴大，也由於他們比較吹毛求疵，使下屬隨時都處於繃緊神經的狀態，建議處女座有時能將事情交給下屬做，不要自己一個人扛。

▎天秤座

天秤座的社交能力強，無論和誰都能打成一片，當上主管後，他們除了能與部下相處融洽外，還能一眼看出他們的才華，並安排在適合的位置上，非常強調上班氛圍，通常公司氣氛都很好，不過他們有些優柔寡斷，面對問題時很難立即做出決定。

▎天蠍座

天蠍座天生散發一股與眾不同的氣場，即使當上了主管，他們的立場也不會改變，依舊習慣走在獨特的道路上。天蠍座做事埋頭苦幹，而且待人很誠懇，看在下屬眼裡，是一位努力又負責的好上司。

▎射手座

射手座追求自由，討厭被束縛的感覺，總是有許多意想不到的點子，成為上司後，會更積極挑戰遠大的目標，由於他們思考正向，所以下屬也動力十足，不過射手座個性大剌剌，做事時偶爾會比較不細心，是比較令人擔憂的部分。

▎摩羯座

摩羯座擁有不屈不饒的精神，無論遇到什麼障礙，都會勇於挑戰，直到突破為止，他們做事前都會先擬定好計畫，一步一腳印達成目標，自我要求很高，對於下屬也很嚴格，不過同仁若任務失敗，他們會一肩扛起責任，因此非常受人信賴。

▎水瓶座

水瓶座屬於藝術家類型，總是想出許多特殊點子，成為主管的他們，不會區分上下關係，認為大家都是工作夥伴，平時也會盡量尊重下屬，試著激發員工的潛力，喜歡主動一點的人，而不是唯唯諾諾的下屬，會帶領同仁一起成長。

▎雙魚座

雙魚座比較感性，創造力豐富。當下屬碰到有困擾時，他們宛如輔導員，會聆聽對方的煩惱，幫忙一起找到解決方法，不過在工作繁忙時，雙魚座的情緒可能因此受影響，短期內情緒會起伏不定，所以需要多加留意。