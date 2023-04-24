桃園龜山工業區一間印刷電路板公司，3月發生主管掌摑員工事件，影片今外流引撻伐怒控職場霸凌，該公司已對主管祭出行政處分，桃園警方指出，案發後受害泰籍移工有到警局報案，經通知當事人到場，蘇姓主管坦承喝醉有脫序行為，經警方勸說，蘇男道歉取得移工原諒，雙方和解撤告。

網傳桃園龜山工業區一間印刷電路板公司3月12日早上近7點發生職場霸凌，影片見1男子把員工逼到角落指著鼻子數落辱罵，先是用右手食指頻點員工左頰，之後更連續掌摑對方2巴掌，且一次比一次大力，該員工雙手環抱胸低頭默默不語挨打，一旁還有另名主管則漠視員工挨打。

畫面曝光後引發撻伐，該公司受訪證實影片屬實，是員工跟主管因工作發生衝突起爭執，雙方事後也到桃園警分局大樹所和解撤告，都有和解書跟撤案狀，公司已對主管祭出行政處分並告誡，未來也會加強宣導，對於影片1個月餘後外流感到不解，也希望不要再轉傳引發二次傷害。

桃園警方指出，案發後有接獲報案，是蘇姓主管喝醉指責36歲泰籍移工工作不認真，一怒下掌摑移工2巴掌，經警方通知到案，蘇姓主管坦承言行失當，在警方勸說下蘇男道歉，取得移工諒解並撤告。