傳統燈具比LED燈具耗電，但許多弱勢家庭苦於經濟考量，大都湊合著使用。彰化縣政府今年為縣內103戶弱勢家庭免費到府換裝LED節能燈具，共汰換1200盞，估算每年可節電約22萬度，以每度電費4.74元計算，節省104萬多元，等於是為每戶弱勢家庭每年平均省下近萬元電費。

彰化縣政府今年規劃「弱勢家庭老舊燈具汰換與用電輔導」活動，免費提供1200盏LED燈具及到府安裝服務，以改善弱勢家庭使用傳統燈具帶來的高昂電費、昏暗危險的生活空間及造成視力衰退等問題。

經濟暨綠能發展處表示，這次活動是透過社會處列冊的低收入戶、家扶基金會等相關單位或村里長薦舉名單，選定補助對象共103戶中低收入戶。

經審核符合補助資格及確認其汰換意願後，彰縣府即安排專業服務團隊到家戶進行個案現場勘查、實測診斷、現場評估與溝通需求，再提供改善方針，並為弱勢家庭進行免費節能燈具汰換與安裝；此外，服務團隊也一併宣導節約能源觀念，以軟性方式改變住戶用電習慣，將節約能源與用電安全知識連結。

這項為弱勢家庭免費燈具汰換服務的活動已於今年4月1日完成汰換四尺T8 LED燈1200盞，為弱勢家打造既明亮、安全又節能的生活環境，同時每年省下約22萬餘度電。

張姓婦人表示，他們家每期的電費近2000元，平均每個月的電費就要1千元，常提醒孩子要隨手關燈，她自家在家時，為了省電，也經常都沒開燈，因此家裡常是昏昏暗暗的，很感謝這項免費更換LED燈具的活動，整個家大放光明、煥然一新。