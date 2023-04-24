新北一名男子察看妻子的手機，才發現妻子與吳姓男子關係不純，吳男多度傳訊提及，「喜歡妳的胸部」、「怕妳懷孕嗎？」、「愛愛可以減肥」等語，讓他精神大受打擊，憤而向吳男求償侵害配偶權撫慰金20萬元。新北地院審結，判吳男須賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，吳男與他的妻子透過交友軟體認識，2人的對話紀錄中，吳男曾傳訊表示，「老公上班？」、「老公回家了？」、「怕妳老公嗎？」，女方回應，「家裡不方便，他有裝監視器」等語。

男子控訴，吳男與人妻的對話中還提及，「喜歡妳的胸部」、「怕妳懷孕嗎？」、「想跟我壞壞嗎？」、「要看妳想不想阿」、「來幾張性感的照片，好久沒看到妳了」、「愛愛可以減肥」、「感覺想愛愛才找我」等語，均可證黃男明知女方是有配偶之人，仍與其有不正當之交往，其行為侵害他的配偶權甚鉅，故依法求償20萬元。

新北地院審理時，吳男並未出庭辯論，也沒有提出書狀聲明，法官依法認定人夫的說詞為真，認為吳男與女方的對話紀錄已經逾越朋友交友等一般社交行為，達到破壞夫妻婚姻生活幸福美滿的程度，6審酌雙方經濟能力等一切情狀，判吳男須賠償10萬元為適當。可上訴。