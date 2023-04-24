全家最新潮植系飲品私品茶「燕麥奶紅茶」全新上市，更推出使用全盈+PAY可享燕麥奶現調飲品單杯7折優惠。（全家提供）

統一企業集團台灣7-11第6,711店「千塘門市」將於29日提供多元服務與豐富生活體驗，地點位在被譽為千塘之鄉的桃園市，門市外觀設計以「綠芽」為理念，由統一企業集團美麗事業高秀玲董事長親自與團隊共同規劃。

「千塘門市」內部設計是全新OPEN！家族展演舞台，今年是OPEN！家族陪伴消費者邁入第18年，OPEN將、Please美眉、LOCK醬等7個人氣角色均換上年輕活力新裝，更首次邀請時尚代表雪玲兔波波帶著雪兒加入共同歡慶OPEN！家族18歲。集團首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區，「全球選物」匯聚質感美容美體、人氣零食飲品等逾550項商品，增添遊逛體驗；「均一價生活百貨」以生活提案概念引進日系生活用品，並以貼近消費需求的均一價格豐富購物樂趣；「百貨飾品專櫃」則攜手Lotin飾品，以經典肖像且具時尚設計美麗飾品打造個人魅力。

歡慶統一企業集團台灣7-11第6,711店「千塘門市」開幕，28日起至5月3日，OPEN POINT會員購買指定商品單筆結帳金額滿222元立折22元、滿888元立折88元，消費金額滿888再送日用品兌換券；另還有限量「OPEN！18周年隨取卡」，單張售價1,000元，最高有機會刮中 6,711元面額，購買隨取卡額外加贈刮刮卡可參加集字趣及抽大獎活動，有機會將精品包、OPEN！18周年紀念光陽電動機車等好禮帶回家。限定會員參加「統一企業集團指定通路消費滿888元抽精品包活動」，自28日起至5月3日於7-11門市、康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店／高雄店等13個關係企業品牌通路消費每滿888元，即獲3次抽獎資格，有機會將精品包帶回家。（精品包共3款，總價值251萬）。

全家響應「便利永續，你也+1」的ESG精神，邀請消費者購買「友善食光」、「植系飲品」、「蔬食商品」與「FSC森林永續標章衛生紙」，從吃的、用的都一起愛地球。全家販售近300項低碳蔬食商品，其中首推植系飲品私品茶「燕麥奶紅茶」，最新潮的植系飲品好喝又可減少碳排，更可搭配選購蔬食鮮食，為降低地球暖化盡一份心力。全家5月2日前推出世界地球日抽獎趣活動，凡消費者選擇購買蔬食及友善食光商品，即有機會抽中市價12,800元的「SEGWAY電動滑板車」。

此外，全家至5月2日更與「永豐餘」共同推出公益商品捐活動，凡消費者購買經FSC森林永續標章認證的「極上衛生紙」與「厚棒衛生紙」一串，即捐贈10元給「看見齊柏林基金會」。