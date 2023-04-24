He would never play for them but he LOVES hitting here 🥰 #PLAKATA pic.twitter.com/91MmOlz9KY — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 23, 2023

藍鳥猛將小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）在洋基主場被噓爆了，因為他是敵隊的球員，所以這是一件好事。小葛瑞洛說：「我當然聽到了，但他們噓不走我的全壘打，我還是好好跑壘享受了一番。」藍鳥5比1戰勝洋基，也是本季首度在系列賽打敗洋基的球隊（2勝1負）。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）總結這一切說：「他們不會噓一個無名小卒。」小葛瑞洛這個系列賽擊出4安打4打點，包括兩支全壘打，前一戰還公開表示「永遠不會加盟洋基」，當然讓洋基球迷很不爽他了。

6局上，洋基出現守備失誤，小葛瑞洛逮到投手施密特（Clarke Schmidt）失投的滑切球，轟出左外野圍牆成為兩分全壘打。下一棒瓦修（Daulton Varsho）是左打者，施密特改投普通的切球，還是沒有投好，被瓦修大棒轟出右外野圍牆，背靠背的全壘打！

藍鳥投手高斯曼（Kevin Gausman）7局11K，洋基前8局掛蛋，險些遭到完封，9局下半兩人出局時，靠著雷佐（Anthony Rizzo）陽春全壘打才得1分。洋基、藍鳥此戰之後都是13勝9負，兩隊也都沒有被完封過。美聯東區依然是近乎無敵的光芒以19勝3負穩居龍頭，金鶯14勝7負居次，紅襪12勝11負墊底，他們是全聯盟唯一5支球隊都超過5成勝率的分區。