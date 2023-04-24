台南市第一選區立法委員郭貞慧參選人，在今日下午3點舉辦「溪北下一站幸福」音樂會，此次活動有前台南市副市長顏純左、市議員沈家鳳、吳通龍，本土小牙醫聯盟多位醫師與家長，還有在地青年樂團和原住民代表共同出席。

郭貞慧在音樂會前搬來大型冰塊舉辦「破冰儀式」，顏純左與郭貞慧聯手打破冰磚，象徵破除惡質選風，郭貞慧誓言要打破賄選，打破特權，打破光電黑手。

顏純左與郭貞慧聯手打破冰磚，象徵破除惡質選風及光電黑手。(戴志揚翻攝)

本身也是牙醫的郭貞慧妹妹郭靜怡醫師也到場支持姐姐，郭醫師表示：大姐從小就非常照顧全家人，為了讓三個妹妹能繼續升學，郭貞慧大學畢業後直接投入職場，工作時都是24小時隨時待命，無論在什麼崗位，郭貞慧永遠全力以赴。這種拼命的性格，進了國會也會是365天全年無休的立委。

本土牙醫家長代表林豫芬也特別贈送郭貞慧一把「巨型牙刷」，代表「除垢」政壇。(戴志揚翻攝)

特別的是本土牙醫家長代表林豫芬也特別贈送郭貞慧一把「巨型牙刷」，代表「除垢」政壇，要刷掉政壇的污垢，把搞自肥，搞特權的政壇污垢「刷掉」！捍衛本土牙醫工作權。與會的本土牙醫們表示，之前賴惠員為了自己在波蘭讀牙醫的女兒，濫權修法自肥，此舉引發醫界公憤。這次全國牙醫大團結，支持郭貞慧。

郭貞慧表示，這場音樂會，邀請了許多在地的原住民和青年樂團，雖然沒有辦法花大錢請明星，但郭貞慧會把將在地的「聲音」呈現給所有鄉親。

到場支持的阿美族贈送情人帶，有平安的寓意。排灣族則是贈送頭飾、羽毛，在排灣族部落是象徵尊貴、權力，被寄與厚望的人才有資格配戴。

而與郭貞慧友好的在地議員沈家鳳、吳通龍也到場呼籲鄉親全力相挺郭貞慧，全場氣勢熱烈，許多支持者都表示非常看好這次郭貞慧的選情。