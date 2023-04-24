國民黨第七選區（信義、南松山）最終由台北市議員徐巧芯戰勝現任立委費鴻泰，但2人一度上演芯費大戰，徐巧芯24日表示，對於未來整合有百分之百的信心，但不能急就章，還需要多一點時間，第一時間除致電費，也打給支持費的前台北市長郝龍斌，拜託郝協助整合，郝也爽快答應。

徐巧芯今日接受廣播節目「嗆新聞」主持人黃揚明專訪，她表示，她的打法是以民進黨初選大法「初選即大選」，以大選的資源和資格面對初選，如派報文宣、電話語音和站戰車，尤其電話民調前5天都站戰車，提醒選民在家顧電話。

而初選過程中，芯費大戰一度愈演愈烈，黃揚明關心未來如何「芯費復甦」？徐巧芯回覆，選前就已經想過，第一時間打電話對方沒接，但沒關係，對方有看到電話、彼此也有在臉書互動，雙方都知道彼此可以做最基礎的團結，後續的合作則是要拜託更多人。

徐巧芯說，選後第一時間也撥給支持費鴻泰的郝龍斌，郝龍斌也恭喜她，她則拜託郝協助後續整合，郝爽快的答應，但希望仍要給費一些時間，因此之後沒有再打電話給費，不要急就章整合，但對於整合有百分之百的信心。

另，「2018班」包含台北市議員游淑慧、鍾沛君及前台北市議員羅智強等都將爭取立委初選，其中鍾、羅目標都是第六選區（大安）。徐巧芯指出，會給予實際幫忙、空戰和心路歷程等協助，而鍾、羅手心、手背都是肉，會幫2人，相信他們會了解，這次是2018班團結和良性競爭，不擔心彼此有爭執，可以視為初選的正常情況。