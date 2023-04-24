台南忠靈塔的白色基座被人塗鴉。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

日據時代興建的台南忠靈塔，為全台現存最早、最大也最完整的忠靈塔，2022年已被公告為台南市歷史建築。管轄的市警六分局大林派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現忠靈塔的白色基座被塗鴉，除通報市府相關單位外，也調閱監視器查出休學中的22歲傅姓男子涉案，經通知到案說明後，全案依法送辦。

警方指出，忠靈塔周遭日間常有青少年在極限運動場運動，夜間出入民眾則較少，為預防犯罪發生，平時即由大林派出所列為巡邏重點。

日前大林派出所員警巡邏時，發現忠靈塔的白色基座突然多了一道塗鴉，有破壞歷史建築之嫌。警方評估，一旦第一道塗鴉不立即處置，恐將引來更多塗鴉或違法脫序的行為，產生「破窗效應」，除通報台南市殯葬管理所完成報案程序，也立即調閱監視器，鎖定傅男騎乘機車獨自到該處犯案後，並於23日通知對方到案說明。

訊中，傅男坦承於4月8日在忠靈塔基座塗鴉，但是沒有解釋原因。由於此一行為已觸犯《刑法》毀損公務員掌管物品罪責，加上忠靈塔已被台南市文化資產管理處列為「歷史建築」，還可能違反《文化資產保存法》，可處30萬元以上、200萬元以下罰鍰，如經裁罰恐將繳交不小的罰鍰。