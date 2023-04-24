韓國總統尹錫悅日前接受外媒採訪時，稱台灣問題應視為全球性議題，引發中韓外交上的唇槍舌戰。韓國駐中國大使鄭在浩近日與中國外交部副部長孫衛東通電話時表明韓方立場，稱包括韓國在內的國際社會高度關注近期台灣海峽緊張局勢升溫情況。

據韓聯社，鄭在浩20日與孫衛東通電話時表述如上。鄭在浩表示，台灣海峽的和平與穩定在安全、經濟等方面可能會給地區和國際社會帶來巨大影響。他還重申，韓方堅持以對話、合作實現兩岸關係和平與穩定的立場，一貫尊重「一個中國」的立場沒有變化。

孫衛東則向鄭在浩提出嚴正交涉，重申解決台灣問題絕不允許任何勢力插手干涉，敦促韓方「謹言慎行」。

韓國總統尹錫悅19日在接受路透社專訪時，就台海緊張局勢表示，這種緊張因試圖用武力改變現狀而造成，韓方同國際社會一道堅決反對這種改變。對此，中國外交部表示向韓方提出嚴正交涉，並在孫衛東和鄭在浩通話三天後發佈通過該管道提出交涉的消息。