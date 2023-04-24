網路傳言新竹市道路只補丁，竟不整個刨除再鋪？市府回應表示，道路補丁其實是管線單位挖掘道路後的「假修復」並已行之多年，只為暫時維護行車安全，而管線單位在工程完成後，會另安排時間盡速依路寬正式作刨鋪作業。

工務處長曾嘉文表示，過去市府路平計畫所謂「路平3支箭」政策，主要是建立在「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」的基礎上，該條例規定各管線單位，於挖掘道路後，由各管線單位自行修復路面，主要道路若有大規模施工，則以夜間施工方式來辦理，這些作業跟過去並無任何不同。

而依據「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」規定，管線單位依規申請道路開挖及繳費後，市府給予路證及核定施工時間，管線單位在完成管溝施工及面層假修復後，會再安排挖掘範圍，依路寬進場刨除加封，完成重鋪後，也須向市府申報完工接管，市府會派員進行品質抽驗與稽查，來確保路面品質完善。

工務處表示，網路傳言建功一路的狀況，屬中華電信年度計畫性挖掘的範圍，目前工程已完成，廠商也已完成路段刨鋪；警光路部分亦為台電單位配合用戶新設用電，進行施工後之假修復，經查尚未有違規狀況。

然而「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」自2015年實行至今近8年未修正，因此近期將召開管線協調座談會，就管線單位道路施工實際狀況，及路面刨鋪完成之道路品質部分，檢討現行法規合理性，針對管線單位執行面搜集意見，將納入協調座談會中一併研議改進，以讓竹市道路挖掘管制更趨務實及完善。