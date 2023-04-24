大陸國防部24日公告，據2023年國際軍事合作計畫和中新雙方共識，中國人民解放軍海軍導彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦將於4月下旬至5月上旬，赴新加坡參加「中新合作-2023」海上聯合演習及亞洲國際海事防務展。

而活動期間，中國人民解放軍海軍代表團將觀摩海事防務展並參加國際海事安全研討會。