證券日報24日報導，今年以來，加入首套房貸款利率下調隊伍的大陸城市持續增加。據中指研究院最新監測資料，今年已有太原、金華、鄭州、珠海、石家莊、瀋陽、衢州等40多個城市調整首套房貸款利率下限至4％以下。

4月份以來，南平、馬鞍山、衢州、駐馬店、瀋陽等多個城市首套房貸款利率降低。其中，部分城市的首套房貸款利率年內已經多次下調。例如，今年瀋陽首套房貸款利率下調兩次，先從4.1％降至3.9％，近期調整後進一步降至3.8％。

貝殼研究院發佈的資料顯示，2023年4月份，重點監測的百城首套房主流房貸利率平均為4.01％，較3月微降1個基點；二套主流房貸利率平均為4.91％，與3月持平。4月份首套和二套房主流房貸利率較去年同期分別回落116個基點和54個基點。

與此同時，大陸多個城市房地產價格持續回暖，引發市場關於房貸利率調整的擔憂。近期，部分研究機構明確提示，受首套住房貸款利率政策動態調整機制的影響，當前大陸房價持續月比回暖的二、三線城市，接下來或將面臨房貸利率重新上調。

對此，中指研究院市場研究總監陳文靜表示，今年3月底，大陸各地已進入新的評估期，下一個評估期將在6月底啟動，屆時各地將根據2023年3月份至5月份的新房價格變化決定是否調整房貸利率下限，個別房價連續上漲的城市或出現房貸利率重新上調的情況。

但短期來看，市場銷售回暖持續性不足，大陸多個城市二手房價格仍處下跌通道，或進一步影響新房價格預期，短期內，各城市房貸利率上調的預期並不強烈。