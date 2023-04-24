「登山女神」曾格爾與已婚富商爆出不倫戀，遭正宮依侵害配偶權為由求償200萬，事件持續延燒。曾格爾昨(23)晚再度發文，表示她已抵達聖母峰基地營，準備挑戰無氧攀登聖母峰，並在文中提到「有媒體發言能力的藝人、律師和網紅，要謹慎發言，不然是否變成公關欺壓人的一個工具呢？」，而美女律師李怡貞也開酸回覆：「妳先解我封鎖好嗎？不然我看不到妳唬什麼爛捏？」

曾格爾於23日發表長文透露歷經長期不實報導、龐大壓力的半年後，自己只能盡可能的讓大家清楚知道實情，她也分別點名4種對象「To登山的群眾」、「To攻擊我的群眾或是網軍」、「To有媒體發言能力的藝人、律師和網紅」、「To法官」分別喊話。其中，曾格爾質問「有媒體發言能力的藝人、律師和網紅」有媒體發言能力更要謹慎發言，否則只會成為公關欺壓人的一個工具，直言：「如果你們明辨後還要攻擊我，我也虛心接受。從頭到尾都我沒有任何惡意的動機，我也不應該被你們攻擊。就算捐款了1萬元，也不代表我必須向人低聲下氣，任由任意攻擊」，曾格爾強調，正因為有影響力，就更要為自己言行負責，「這才可以讓社會變得越來越好吧？」

對此，李怡貞律師則發文開酸：「聽說要聖母峰無氧登頂前有發長文要給有媒體影響力的律師，似有一些事項需要配合的樣子。但是關關，妳先解我封鎖好嗎？不然我看不到妳唬什麼爛捏？如何配合？到底？」更嘲諷道曾格爾準備無氧登頂，大家已經轟轟烈烈幫她鋪好路，「其實當妳自發登頂成功，妳在頂峰插旗不小心插到一個汝窯，我都不會意外了」。

網友們也在留言區，熱烈回應表示：「這麼接近神明的高度她還是在鬼話連篇」、「請提醒她這次千萬要記得帶定位GPS，要記得開啟，而且要確實留意把機器好好放在自己身上，不要不小心落下或順手交給其他人。」、「李律師，她就是怕你識破，哪敢解鎖你啊！」