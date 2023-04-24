每款都可體驗到冷熱雙吃的Q彈蕎麥麵與金子半之助的招牌天婦羅盛合，交織出充滿日式情懷的創意美味。（金子半之助提供）

一年一度的母親節將近，日本第一職人金子半之助攜手台北超人氣蕎麥麵名店二月半そば，聯名推出日本人氣美食蕎麥麵定食全新系列新品，包括「鴨南蠻蕎麥麵定食」、「牛五花蕎麥麵定食」以及適合夏日品嚐的「野菇蕎麥麵定食」；另推出憑身分證有兩個7，即可享新品升級套餐77折，最高現省121元。聯名新品自26日起於金子半之助-新光A8店／微風北車店／台南南紡店都吃的到。

本次聯名的蕎麥名店二月半そば，以獨特冷沾醬與熱沾湯同時上桌，冷沾麵主要是用柴魚片高湯、淡口醬油、味醂、糖及昆布熬煮出來，無論顏色或味道都相對濃郁，吃起來香濃又清爽。特製蕎麥麵此次搭配三種特別研製的熱沾湯品，打造蕎麥麵別出心裁的冷熱雙吃：特選二月半そば蕎麦麺人氣料理，「鴨南蠻蕎麥麵定食」嚴選宜蘭櫻桃鴨以香煎的鴨油煸香蔥白同煮醬油風味高湯，香煎鴨肉配上焦香味的鮮甜長蔥，味道鮮甜馥郁，份量與風味都是美味滿分；「牛五花蕎麥麵定食」使用主廚特製的牛五花湯，牛肉的湯汁豐郁香醇與蕎麥麵搭配堪稱一絕。

「野菇蕎麥麵定食」為最適合夏日品嚐的清新爽口的野菇湯，以質地細緻味美的鴻喜菇與美白菇搭配甘脆而不塞牙、口感極佳，湯頭清爽。三種熱湯品任選搭配二月半そば蕎麦麺定食選擇，讓消費者依喜好，吃出盛夏最清爽的幸福滋味，搭配金子半之助精選天婦羅盛合，一次體驗多種美味組合的樂趣。

為歡慶母親節，金子半之助自26日至5月15日共計20天推出憑身份證件上（正反面）有2個7，點蕎麥麵新品系列升級套餐享77折優惠，最高現省121元，以及5月1日前加入香繼光集團會員，可獲得母親節雙人套餐88折電子優惠券乙張，優惠價992元（原價$1128元），等於現省136元，套餐含麻婆雙饗丼1套＋鴨南蠻蕎麥麵定食1套＋特調氣泡飲2杯＋海菜味噌湯2碗＋海苔1份。另外，26日至5月31日共計36天，加入香繼光集團會員，立即贈送會員嚐鮮優惠券乙張，點任一蕎麥麵新品系列升級套餐享9折。