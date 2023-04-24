截至11點25分為止，加權股價指數約15613.63點，上漲10.64點，成交量約為1157.76億元；OTC指數為209.84點，上漲1.55點，成交量約397.79億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲4.62%，其次是資訊服務類股及生醫類股，分別上漲1.88%及1.63%，表現較差者為半導體類股、鋼鐵類股及其他電子類股，其中半導體類股下跌0.61%，鋼鐵類股下跌0.38%，其他電子類股下跌0.2%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲3.76%，表現最差為航運類股、下跌0.34%。

就技術面來看，上周美股走勢不佳，台股也遭逢沈重獲利了結賣壓，4月18日到21日連4天收黑，上周五加權股價指數以15602.99點作收，累計一周下跌326.44點，跌幅約2.05%，周K收黑，失守月線，成交量放大至日均量2479.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步拉回，OTC收盤指數為208.29點，累計一周下跌8.04點，跌幅約3.72%，K線收黑，日均量866.63億元；今天台股雖然有台積電ADR重挫利空，但上周拉回的生技及電子股普遍止跌反彈，帶動台股指數開低走高，力守紅盤之上，近期台股反彈無力，月線得而復失，指數仍於月線下偏弱震盪，且日KD、MACD指標持續偏空，預期修正走勢仍將持續，短期宜保守觀望，靜待指標落底。

分析師表示，美股四大指數持續區間震盪格局，外銷接單連七黑，第2季產業能見度低，外在變數不利台股多方，且美股有英特爾、META、微軟等重量級科技股財報公布與FOMC會議等變數干擾，台股亦有聯電(2303)、穩懋(3105)、台郡(6269)、台達電(2308)、光寶科(2301)等法說會釋出展望，為市場帶來不確定因子。

由於台股氛圍偏空，建議耐心等待個股法說會後再進場布局為佳，建議拉回布局趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、新能源概念、造紙及軍工，逢高宜減碼股價高檔長黑跌破均線，以及業績展望不如預期個股。

亞德客-KY(1590)為中國第二大氣動元件廠商，公司氣動元件市占率逐漸攀升，以及線軌規模逐漸提升，加上未來人力稀缺下中長期營運成長動能持續，隨著產能利用率逐漸回升、材料成本現階段保持平穩、公司持續開發新規格優化產品組合等因素下，今年營運成長可期，可逢低布局。