從通膨持續降溫到衰退正步步逼近，美國前五大銀行執行長在財報發布後的電話會議上對2023年經濟提出的預測整理如下：

摩根大通執行長Jamie Dimon警告投資人「暴風雨前的烏雲」正在逼近。美國經濟仍然大致良好，消費者仍在消費，財務狀況仍然穩健，企業狀況也很好，「但過去一年來我們一直緊盯的暴風雨雲仍近在眼前，而銀行業的動盪加劇了這些風險」。

美國銀行執行長Brian Moynihan警告美國經濟將陷入衰退，但也表示通膨已顯現降溫跡象。基於提供給美國人的振興資金和他們剩下的錢，一切都顯示經濟將陷入相對溫和的衰退，「我們沒有看到消費端的活動以顯示經濟會衰退的速度放緩，但我們確實看到商業客戶變得更謹慎。失業率仍然在3.5%的事實顯示目前仍處於充分就業。薪資增長正在放緩，通膨也出現降溫跡象。我們認為美國經濟將輕微衰退」。

花旗執行長Jane Fraser也預測美國將在2023年陷入溫和衰退，而銀行接連倒閉加劇這些擔憂，「我們認為最近發生的事將抑制通膨，且信貸將緊縮。現在美國比較有可能的是在今年晚些時候陷入輕微衰退」。

摩根士丹利執行官James Gorman的看法則相對樂觀，他表示，現在美國的經濟狀況比2008年全球金融危機時期好很多。在談到矽銀等聚焦於某些領域與產業的銀行在3月倒閉時，他表示，「有些銀行爆發危機，且這些危機可能仍然存在，但我相信大西洋兩岸主管機關果斷出手已經阻斷可能造成的危害。我認為當前的問題遠不能與2008年相提並論」。

道富集團執行長Ron O'Hanley提到了總經環境如何改變銀行業上季的營運表現，以及眾家機構為了穩定美國銀行體系所做的努力，「我們第一季的業績反映出我們商業模式的韌性，儘管面臨利率持續升高，以及銀行業的其他部分陷入混亂和劇烈的市場波動」。