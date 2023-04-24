環保署「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，將對全台1萬4500多家旅宿業等限制一次性旅宿備品的使用，目標今年7月1日前可預告。環保署表示，考量業者反映須逐步轉型，並分階段擴大環保房型比率，計畫2025年1月1日起全面實施。

「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案規定，觀光旅館業及其他住宿業等於今年7月1日起不再主動提供消費者取用一次用旅宿用品，僅消費者有需要時再提供或選購，以落實環保理念，創造環境、消費者、業者的3贏。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，環保房型要求作法包含限制4小瓶（洗髮精、沫浴乳、潤髮乳、乳液）的提供，改為大瓶裝來補充，也鼓勵民眾自備6小品（牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮鬍刀、刮鬍泡），初估可減少30％的塑膠用量，若民眾自備或不使用，每人可減少30克的塑膠廢棄物產生。

另外的作法包含公布環保房型的資訊，並以經濟措施引導消費者選擇入住，相關措施回歸市場機制，例如房型價差優惠等由業者自行決定。

王嶽斌指出，考量業者反映須逐步轉型，採非禁用且漸進式期程推動，並分階段擴大環保房型比率，觀光旅館業者2024年3月1日前提供的環保房型佔比須達30％，2025年1月1日起觀光旅館業及其他住宿業者將全面實施環保房型。

然而有業者指出，限制提供旅宿備品勢必影響星級旅館評鑑，王嶽斌說，將與交通部觀光局協調修正星級評等。