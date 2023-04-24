民進黨立委黨內初選戰況激烈，台北市議員王世堅在民調中擊敗現任立委何志偉，將代表民進黨出戰台北市第2選區，引發熱議。對此，前立委蔡正元表示，藍營想要打敗王世堅，只有從舊士林區找，唯一符合的人選只有台北市前議長吳碧珠。

對於王世堅披綠袍出戰2024士林大同區立委席次，蔡正元22日在節目《全民平評理》直言，國民黨勸一個人出來選就當選了，那就是曾在台北市議會達成議長5連霸的吳碧珠，因為王世堅的力量只在大同區，在舊士林不行，而謝系的老巢也在大同區。

蔡正元強調，何志偉的本家也在舊士林，何志偉的家族跟吳碧珠的家族是重疊的，因此只要找到，「舊士林人、有代表性的、堅哥落選」。蔡還提到，只要吳碧珠願意出來選士林大同立委，何志偉的支持度會整個倒過來，等於士林大戰大同。

至於國民黨有沒有辦法請出吳碧珠，蔡正元也坦承說不容易，他笑稱要請吳碧珠出來，要看朱立倫要不要三跪九叩，且這局「只有吳碧珠能贏，沒有其他的人能贏。」