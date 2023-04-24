總統府提供

賴清德副總統今天表示，希望結合全臺灣有志之士，共同推動「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，並推動國家發展願景，讓台灣能達到民主、和平、繁榮三大目標。期盼未來國家在進行數位及綠色轉型過程中，落實公義原則，成為一個符合正義、包容的社會，一起推動台灣前進。

賴清德今天上午與總統府祕書長、台灣智庫共同創辦人林佳龍及國發會主委龔明鑫等人，共同台灣智庫舉辦的「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」首場「包容台灣」研討會。。

賴清德致詞時表示，國際社會當前正面臨美中貿易科技戰、地緣政治變化、COVID-19疫情等影響，全球產業鏈正進行重組，各國紛紛重新布局。另外，受到氣候變遷的影響，各國也期望妥善因應氣候危機，將危機當作轉機。

台灣智庫舉辦「國家願景系列論壇」，包含包容、創新、韌性、協和及安全等5大面向，他認為，每個面向都關係著台灣未來的關鍵發展。

賴清德指出，台灣位處西太平洋第一島鏈，除了颱風、地震多，也直接面對威權中國的威脅，因此台灣不僅是印太和平、民主價值以及產業科技安全等方面的重要角色；也是全球民主架構的重要價值夥伴。

他期待能結合全台灣有志之士，共同推動「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，推動國家發展願景，讓台灣能達到民主、和平、繁榮三大目標。

他也希望，未來國家在進行數位及綠色轉型過程中，能落實公義原則，不分族群、貧富貴賤都能受到公平對待，得到相同資源，在轉型的過程中不至於落後、產生更大衝擊，成為一個符合正義、包容的社會，也期盼與台灣智庫及各產官學研夥伴共同努力，一起推動台灣前進。