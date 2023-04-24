民進黨高市議員邱俊憲（中）反酸，雞要生蛋，最怕外界有人吵，而不下蛋，台積電這隻金雞母，還沒生蛋就把牠嚇跑，這樣是好事嗎？何況國民黨送的是隻公雞，公的怎麼生雞蛋呢？（柯宗緯攝）

藍營送「金雞母」狠酸陳其邁，卻被民進黨團抓包送的是「公雞」，只是在唱衰高雄，可能嚇跑金雞母，更不用說下蛋了。（柯宗緯攝）

台積電高雄廠原28奈米製程規畫，改切入先進製程。高市議會國民黨團今（24）日狠酸，市長陳其邁只會畫大餅，送上「金雞母」道具、誠實豆沙包，希望台積電及相關產業能落實到高雄投資。未料，卻被民進黨團抓包送的是「公雞」，只是在唱衰高雄，可能嚇跑金雞母，更不用說下蛋了。

高市議會國民黨團總召陳美雅表示，高雄市民期待台積電這隻金雞母到高雄，但金雞真的來下蛋了嗎？當市長喊出招商有成，期程為何？相關準備做好了沒有？因此特地送「金雞母」道具，希望金雞來下蛋，帶動更多產業發展，同時送上誠實豆沙包要求市長及官員要誠實面對、謙卑以對。

不過，高市議會民進黨團質詢時卻抓包藍營的道具「錯誤」，民進黨高市議員邱俊憲反酸，雞要生蛋，最怕外界有人吵，而不下蛋，「台積電這隻金雞母，還沒生蛋就把牠嚇跑，這樣是好事嗎？何況國民黨送的是隻公雞，公的怎麼生雞蛋呢？」語畢後，民進黨團成員嘴角紛紛失守。

民進黨高市議員林智鴻怒轟，國民黨上演團鬧劇，簡直把高雄市議會殿堂當成股東會在質詢，陳其邁是台積電的董事長嗎？不該說的不能說，這才是份際，但國民黨卻把台積電案變成鬥爭祭旗。

高市議員張博洋也怒批，國民黨根本不在意金雞母會不會下蛋，實際上拿了公雞，只會唱衰質詢，只想透過台積電案修理市長，呼籲國民黨團不要「生雞蛋無、放雞屎有」，不斷唱衰只會影響企業投資信心。