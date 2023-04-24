英雄聯盟前世界冠軍劉偉健（Toyz）因2021年涉嫌販賣大麻菸彈遭起訴，審理迄今劉均認罪，24日劉到台中高分院出庭，庭後受訪時表示，真的不要犯案，是會被關的。

劉偉健今日與辯護律師一同出庭，進行準備程序庭，劉接受記者採訪，沒有特別要提的狀況，該說的在庭上都已經說了，全依照司法判決，提醒遊走在法律邊緣的人，千萬別去犯案，「真的要被關」。

準備程序庭中針對在法庭中，與另名賴姓同案被告的共犯關係，劉認為已在法院中說明，庭外不宜多說案情，因為任何說法，有可能影響司法判決。

劉偉健上訴台中高分院，同案其他6名報告皆出庭，另江姓涉案人因免疫系統疾病問題，無法開口說話，委請辯護律師出庭請假未到。

2021年間檢警查獲毒品案件，經溯源追查29歲劉偉健涉犯，在網路刊登販售，以每顆大麻菸彈賣4000多元至7000元不等價格，並起獲200顆大麻菸彈，同年9月逮捕劉，羈押期間因台中地院認為劉交出毒品且認罪，裁定以150萬元交保。

2022年底地院法官認定劉偉健涉犯，一審審結依6個毒品罪判4年2月徒刑；今日劉於庭上坦承犯案，並同意證據能力，但請庭上審酌犯罪意圖，給予輕判機會。

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