台中市北屯區第3座公托「北屯舊社托嬰中心」24日上午熱鬧開幕，包括台中市長盧秀燕（右5）、市議員黃建豪（右6）、謝家宜（左5）及多位地方里長、局處首長到場共襄盛舉。（潘虹恩攝）

台中市北屯區第3座公托「北屯舊社托嬰中心」24日上午熱鬧開幕，內部相當寬敞、明亮。（潘虹恩攝）

台中市北屯區第3座公托「北屯舊社托嬰中心」24日上午熱鬧開幕，台中市長盧秀燕（右2）視察托嬰中心。（潘虹恩攝）

台中市北屯區第3座公托「北屯舊社托嬰中心」24日上午熱鬧開幕，包括台中市長盧秀燕、市議員黃建豪、謝家宜及多位地方里長、局處首長到場共襄盛舉；盧秀燕表示，舊社托嬰中心與北屯家庭福利服務中心、婦女及新住民培力中心為鄰，福利據點的結合，更方便對市民提供福利。

盧秀燕指出，原來北屯沒有半座公托，他上任推動公托倍贈計畫，今日開幕的公托已是北屯區第3座，此外，台中公托費用是全國最便宜，費用原訂價7000元，家長僅需自付1500元，生到第3胎甚至免費，希望年輕人「願生敢養」；相信計畫奏效，目前台中幼兒人數和自然出生率都位居全國第2名，未來會繼續提供托育計畫和服務，讓台中成為托育快樂的天堂。

盧秀燕說，台中是全國第2大城市，她上任前公托相對稀少，全市只有5座公托，因此公托倍增是她重要的施政目標。她第1任期蓋了約30座，第2任期要推動「公托倍倍增」，再蓋30座，預計可達60座目標，希望讓台中的幼兒得到更多政府照顧，減輕年輕人負擔，讓他們可以外出工作、發展，同時減輕阿公、阿嬤照料幼兒的負擔。

承辦單位中華RCPA國際早教研究協會總幹事黃安琪表示，舊社托嬰中心有7位師資，預計招收24位嬰幼兒，其中約一半名額開放給弱勢家庭的孩子以保障弱勢家庭的權益，目前皆已完成抽籤程序，將於5月舉辦家長說明會並正式開學。

社會局長廖靜芝進一步指出，4年多來市府力推平價生養，公托月費為全台最低7000元，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元；今年除了今日開幕的北屯舊社，預計還有南區、太平、梧棲、新社、烏日、西屯、龍井、外埔等數座公托開辦。